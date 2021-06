„Metallica” е най-богатата метъл група в историята на рока

Трудно е да се определи количествено въздействието, което жанра „хеви метъл” оказа върху музиката и поп културата. Виждаме „проблясъци” от неговото влияние почти навсякъде: от нотките на металкор в музиката и видеоклиповете на Били Айлиш до нокаутиращото представяне на Лейди Гага през 2017 г. с „Metallica” при връчването на наградите Грами.Откакто се появи за пръв път през 70-те години, хеви метълът привлича милиони почитатели по света. На свой ред тези фенове осигуриха звездна кариера и пълни банкови сметки на някои от най-известните метъл банди. Но кои са най-богатите метъл изпълнители и групи? А музикантите в жанра с най-голямо натрупано богатство са „Metallica”.

Като се има предвид тяхната популярност от създаването на бандата през 1981 г., не е изненадващо, че „Metallica” водят класацията на най-богатите метъл групи в историята. Но колко богати са в същност? През 2019 г. „Metallica” оглави списъка с най-високо платените знаменитости в света, публикуван от Forbes. Изключително популярни в световен мащаб, те прекараха последните три десетилетия в издаването на поредица от хитови албуми. Слава и добри приходи донесе и филмът от 2013 г. "Metallica: Through the Never".

Групата е продала повече от 58 милиона копия от албумите си в САЩ и 100 милиона по целия свят. Те са получили 17 номинации за награда Грами и са спечелили осем. Отличени са и с поредица награди от VH1, музикалните награди на Billboard и др. Черешката на тортата беше приемането им в Залата на славата на рокендрола през 2009 година.

На каква стойност възлизат приходите на групата през годините? Според експерти в бизнеса нетната печалба на „Metallica” се оценява на астрономическите 900 милиона долара.