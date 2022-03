Минути след боя на Оскарите: Уил Смит взе наградата за най-добра мъжка роля

Още: Бой по време на Оскарите: Уил Смит удари шамар на Крис Рок за това, че се пошегува с жена му (ВИДЕО)

Смит целуна и сподели момент със съпругата си Джейда Пинкет Смит, преди да се качи на сцената, когато чу името си.

„Ричард Уилямс беше яростен защитник на семейството си“, каза Смит през сълзи, започвайки речта си, ясна препратка към удара му да защити Джейда само няколко минути по-рано. „Поразен съм от това, което Бог ме призовава да правя и да бъда в този свят.”

Той направи пауза в пълната си със сълзи реч, за да сподели това, което колегата му, също номиниран Дензъл Уошингтън му беше казал по-рано: „В най-висшия момент внимавай, тогава дяволът идва при теб“. Той също така включи извинение към Академията и колегите си номинирани, преди да се върне към благодарностите на екипа на Крал Ричард, включително Винъс и Серина Уилямс.

„Изкуството имитира живота: изглеждам като лудия баща, точно както казаха за Ричард Уилямс. Но любовта ще те накара да правиш луди неща.”

Това е първи Оскар в кариерата на Уил Смит.

Останлите номинирани в категорията бяха: Хавиер Бардем (Being The Ricardos), Бенедикт Къмбърбач (Силата на кучето), Дензъл Уошингтън (The Tragedy of Macbeth) и Андрю Гарфийлд (Tick, Tick…Boom!).

