Бой по време на Оскарите: Уил Смит удари шамар на Крис Рок за това, че се пошегува с жена му (ВИДЕО)

Рок беше на сцената, за да връчи наградата за най-добър документален игрален филм. Оттам той отправи няколко шеги, насочени към хората от публиката, а една от тях към Джейда Пинкет Смит - съпругата на Уил. Рок се пошегува с косата на Джейда с репликата „очаквам с нетърпение да те видя в GI Jane 2“.

Рок, обаче спечели каменен поглед от Пинкет Смит. В този момент обаче Уил Смит скочи, качи се на сцената удари Рок. На кадрите след това се вижда как Смит говори от мястото си: „Дръж името на жена ми далеч от ши**ната си уста“.

Рок, привидно зашеметен, продължи, за да връчи наградата за най-добър документален филм. Тя беше дадена на Questlove, който се ръкува с усмихнатия Смит на път към сцената.

So Will Smith assaults Chris Rock and is still allowed to make a speech and have everyone clap for him. Huh? How was he not kicked out after this? pic.twitter.com/AaLnmXhIfr