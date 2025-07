Мисия за приобщаване: Пуснаха първата кукла Барби с диабет тип 1 (СНИМКИ)

Във филма за Барби на Грета Геруиг Барбиленд е сигурно място на равенството и многообразието. Но въпреки че куклите съществуват от 1959 г., едва през 2019 г. производителят Mattel започва да продава Барби с физически увреждания. Сега компанията пусна първата си Барби с диабет тип 1 — най-новото попълнение в серията, съобщи The Guardian. Диабет тип 1 е автоимунно заболяване, при което организмът атакува и унищожава клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. Често се диагностицира в детска възраст, а пациентите трябва ежедневно да следят нивата на глюкозата си и да приемат инсулин.

Новата Барби е разработена в партньорство с глобалната неправителствена организация за диабет тип 1 – Breakthrough T1D. Куклата носи на ръката си глюкозен монитор (CGM), който ѝ помага да следи непрекъснато кръвната си захар и да управлява състоянието си. За неговото закрепване е използвано специално медицинско тиксо, разбира се, в розов цвят, характерен за Барби, и с формата на сърце. Барби също така носи мобилен телефон с приложение за CGM, което ѝ помага да следи нивата на кръвната си захар през целия ден.

Куклата носи инсулинова помпа, която автоматично дозира инсулин според нуждите, и държи чанта, достатъчно голяма за всички необходими неща, като например закуски, които може да ѝ трябват, докато е навън.

BARBIE BREAKS BARRIERS



Mattel introduces its first-ever Barbie with Type 1 diabetes (T1D), representing children with the condition and proving that representation matters.



READ: https://t.co/fkfjNXrg2m pic.twitter.com/VMLHopTHrE