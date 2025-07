Учените ликуват: Откриха планета с вода, има ли живот на нея?

Едно от най-непрестанните търсения на човечеството в последно време е за доказателства за извънземен живот или, с други думи, за съвместимостта на планетите с живота, подобен на този на Земята. За тази цел някои неща са от съществено значение: преобладаващото наличие на въглерод като химичен елемент и освен това наличието на вода. Новост е, че може би е открита нова планета, на която голяма част от повърхността ѝ е покрита с вода посредством големи океани. Тя се намира по-близо, отколкото може да се предположи, на 100 светлинни години от нас, и астрономите я идентифицираха като TOI-1452 b.

Това тяло би могло да съдържа до 30% от повърхността си вода, което го прави първата открита океанска планета, която радикално ще разшири възможностите за развитие на живот. Това обаче би могло да има и недостатъци, тъй като опитът и предишни изследвания показват, че е трудно да съществува течна вода поради позицията на планетата в галактиката.

Първоначалните анализи показват, че тя може да е съставена от слоеве течна вода или лед, подобно на скритите океани на луните Ганимед и Енцелад. Ето защо космическият телескоп „Джеймс Уеб“ вече проучва възможността за търсене на доказателства за живот на TOI-1452 b. Това тяло се счита за свръхземя, тъй като има диаметър, който е със 70% по-голям от този на Земята, и маса, която е около пет пъти по-голяма.

След като изследват повърхността му, те разбират, че това, което изглежда като скалиста повърхност, може да е вода, тъй като общата му маса е твърде малка, за да бъде изцяло от скали и метал.

Ако съществуването на вода бъде доказано, това ще бъде не само исторически факт, но и ще обхване много повече възможности, тъй като понастоящем не се смята за съвместимо тяло, обикалящо толкова близо до звездата си, да има течна вода и тя да бъде замразена от температурите.

