Ново потвърждение от САЩ за оръжията за Украйна, след като военният министър шокирал всички (ВИДЕО)

Продължават да изникват нови детайли за временно спряната американска военна помощ за Украйна - CNN потвърждава досегашните версии, че пряко отговорен е министърът на отбраната Пийт Хегсет, като той е оставил в неведение и Белия дом, и държавния секретар Марко Рубио, и пратеника на Доналд Тръмп за Украйна и Русия - Кийт Келог. Това твърдят пет източника на американската телевизия, които говорят за новината от началото на юли, когато директорът на Пентагона е разрешил временно спиране на американските оръжейни доставки за Украйна.

Още: За трети път: Военният министър на Тръмп саботира Украйна по темата "оръжия"

Спирането, одобрено на 2 юли, засегна пакет, който включваше ракети прехващачи Patriot, 155-мм артилерийски снаряди, ракети Hellfire, ракети "въздух-въздух" Stinger и AIM, както и други ключови боеприпаси. Някои от оръжията вече са били достигнали до Полша и са били на път за Киев, когато пратката е била спряна, според NBC News.

Снимка: Пийт Хегсет, Getty Images

На 4 юли, когато беше попитан от репортер за спирането на доставките на американски оръжия за Украйна, докато се готвеше да се качи на борда на Air Force One, президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече каквото и да е спиране, като заяви: "Не сме. Даваме оръжия". Стана ясно обаче, че пауза има, а Тръмп се зае лично да види за какво става въпрос. Официалната информация от Белия дом впоследствие беше за "временна ревизия", за да се отчете дали конкретните запаси свършват в Съединените щати. Говорителката на президента каза, че това не важи само за Киев, а за всички чуждестранни партньори на Вашингтон.

Още: Тръмп се лигави за Украйна, но може и да готви неприятна изненада за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съобщава се, че този ход на Хегсет е зашеметил служителите на националната сигурност, Държавния департамент, Конгреса и съюзниците на САЩ в Европа. Според CNN Рубио и Келог че научили за паузата от съобщения в медиите.

Съобщава се, че решението на Хегсет е било повлияно от препоръката на заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, дългогодишен критик на мащабната помощ за Украйна. Предложението на Колби е одобрено от заместник-министъра на отбраната Стив Файнбърг, преди Пийт Хегсет да даде окончателното си съгласие. Директорът на Пентагона, който в момента няма началник на щаба или старши съветници, е смятал, че този ход съответства на приоритетите на Тръмп "Америка на първо място", съобщават източниците на телевизията.

Още: Axios: Тръмп е обещал на Зеленски незабавна доставка на ракети за Patriot и конкретно число

Доналд Тръмп е наредил да бъдат продължени доставките на военна помощ за Украйна след кратка пауза по-рано този месец, потвърдиха междувременно Белият дом и Държавният департамент на 8 юли. "Имаме, разбира се, възобновяване на доставките за Украйна. Президентът се изказа по този въпрос", заяви говорителят на Държавния департамент Тами Брус по време на брифинг.

Още: Критика: Тръмп намира как да спре войната в Украйна - като помага на Путин

🇺🇸🇺🇦 U.S. confirms: weapons deliveries to Ukraine have resumed



U.S. State Department spokesperson Tammy Bruce officially stated during a July 8 press briefing that military aid to Ukraine has been resumed.



💥 “We have been — and remain — Ukraine’s strongest supporters. We care… pic.twitter.com/50Nvjm4jUZ