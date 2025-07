Млада журналистка награби Ал Пачино по време на вечеря (СНИМКИ)

Ал Пачино получи нежна целувка от много по-младата италианска журналистка Катерина Ди Терлици по време на вечеря в Рим. 85-годишният актьор беше заснет да вечеря с компания в Il Bolognese на Пиаца дел Пополо в понеделник, 30 юни, облечен в черно от глава до пети и с бейзболна шапка. Папараци щракнаха Ди Терлици да се навежда, за да даде на Пачино ласкава целувка по бузата, на което той отвръща с топла прегръдка.

Други снимки показаха журналистката, която носи черна рокля с презрамки, да слуша внимателно, докато разговаря с актьора. Тя също така е заснета да пуши цигара по време на вечерта. На излизане от вечерята Ал Пачино си слага светлоотразителни авиаторски очила. Актьорът е в Рим, защото снима филма "Maserati: The Brothers", чиято премиера е насрочена за октомври.

Al Pacino, 85, gets smooch from much-younger Italian journalist at dinner in Rome https://t.co/U5h0kzP4vy pic.twitter.com/exj2RTZ4vy