На 99 години почина прочутият американски ТВ водещ Боб Баркър

В продължение на 35 години зрителите в Съединените щати и в много страни по света гледаха всеки делничен ден как известният с любезното си поведение Баркър призоваваше развълнуваните участници да "слязат" и да проверят знанията си за това колко струват потребителските стоки в замяна на парични и предметни награди.

"С дълбока скръб съобщаваме, че най-великият водещ в света, който някога е живял - Боб Баркър, ни напусна", се казва в изявлението на неговия публицист Роджър Нийл до АФП. Той заявява, че Баркър е починал от естествена смърт в дома си в Холивуд Хилс.

Баркър, който е носител на 19 награди "Еми" през 60-годишната си кариера в радиото и телевизията, водеше "The Price Is Right" - най-дълго излъчваното шоу в историята на Северна Америка - от 1972 г. до 2007 г., когато го пое комикът Дрю Кери.

"Не е имало ден на снимачната площадка, в който да не съм се сещал за Боб Баркър и да не съм му благодарил. Ще нося паметта му в сърцето си завинаги", написа Кери в платформата Twitter.

"Човекът. Митът. Най-добрият", написа звездата от "Щастливият Гилмор" Адам Сандлър в социалните мрежи. "Такъв сладък и забавен човек, с когото да се забавляваш. Обичах да си говоря с него. Обичах да се смея с него. Той ще липсва на всички, които познавам!", цитира БГНЕС.

Кой е Боб Баркър

Роден на 12 декември 1923 г. в Дарингтън, щата Вашингтон, Баркър израства в индиански резерват в Южна Дакота. Майка му - учителка, е част от сиуксите, а баща му е бригадир. През 1943 г., по време на Втората световна война, той се присъединява към военноморския резерв на САЩ, преди да започне кариерата си в радиото.

Баркър среща съпругата си Дороти Джо в гимназията. След като тя умира през 1981 г., той не се жени повторно. Но дългогодишната му приятелка Нанси Бърнет, която работи с него по въпросите за правата на животните и в по-късните години се грижи за него, казва, че се "гордее" с работата, която са свършили заедно.

Баркър е виден активист за защита на животните, като веднъж дарява 5 млн. долара на групата за борба с китоловците "Sea Shepherd", която кръщава кораб на негово име. Освен това в продължение на 20 години той води конкурса "Мис САЩ" и успешно убеждава организаторите на конкурса да забранят кожите.

Водещият прави няколко популярни епизодични роли в други филми и телевизионни предавания - от "Бавачката" до "Щастливият Гилмор" и сапунената опера "Смели и красиви".

Част от предаването "The Price Is Right" е известна с играта, в която участниците въртят колело, маркирано със стъпка от пет цента до един долар. Те имат възможност да завъртят втори път за наградата, но ако общата им сума надхвърли един долар, те губят.

