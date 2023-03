Нещо повече от "Приятели": Защо Джулия Робъртс и Матю Пери не успяха да спасят любовта си

Сериалът "Приятели" се е превърнал в нещо като култ и общо взето всеки човек познава някого, който знае репликите от сериите едно към едно, спомня си всяка сюжетна линия и във всеки разговор цитира някой от персонажите.

Вероятно много от вас си спомнят, че в единия от епизодите гост-актьор е прекрасната Джулия Робъртс. Тя играе съученичката на Чандлър - Сузи. Малцина знаят, че по това време Джулия Робъртс и Матю Пери наистина имат връзка.

Всъщност, любовта им пламва още преди заснемането на епизода в "Приятели". В биографичната си книга Пери пише, че флиртът им е започнал година преди снимките на епизода "The One After the Superbowl: Part 2". По време на снимките продуцентите по един или друг начин научават, че Пери и Робъртс са имали закачка и решават да поканят "хубавата жена" като гост в ситкома.

Разбира се, Джулия Робъртс веднага се съгласява да се включи, но само ако ролята ѝ е директно свързана с образа на Чандлър. "Изпратих ѝ три дузини червени рози с картичка, на която пишеше "Единственото по-вълнуващо нещо от това да се снимам в сериала с теб, е фактът, че имах повод да ти изпратя тези цветя." "Джулия не само се съгласи да се снима в "Приятели", но ми върна жеста и ми изпрати подарък - цял куп гевречета", споделя Матю Пери в свое скорошно интервю.

"Седях по три или четири пъти на ден пред факса ми и гледах как от него бавно излиза парчето хартия с нейното следващо съобщение. Бях толкова развълнуван. Случваше ми се да съм в някой бар с приятели, да флиртувам с привлекателна жена, но да искам да прекъсна разговора ни на мига, за да дотичам до вкъщи и да видя дали имам нов факс от Джулия.", споделя Пери, цитиран от Dama.bg.

След съгласието ѝ да се снима във въпросния епизод връзката между двамата става сериозна. В продължение на 3 месеца Джулия и Матю си разменят факсове, а по време на снимките вече са официална двойка.

Уви, връзката им не продължава дълго и всъщност самият Матю Пери прекратява взаимоотношенията им, защото осъзнава нещо изключително сериозно. Нещо, което няколко години по-късно се оказва тъжната истина: "Да се срещам с Джулия Робъртс бе прекалено много за мен. Бях убеден, че тя ще поиска да се разделим. И защо да не поиска? Аз не бях достатъчно добър за нея, никога нямаше да бъда достатъчно добър, бях счупен, повреден, негоден за обичане. Ето защо, вместо да отлагам в агония неизбежното, реших аз да скъсам с красивата и брилянтна Джулия Робъртс".

Раздялата им се случва едва два месеца след края на снимките на съвместния им епизод в "Приятели". След това животът и на двамата се развива по съвсем различен начин, но историята за любовта им и до днес носи романтична носталгия и предизвиква фантазии на тема "Какво щеше да бъде, ако не се бяха разделили...".