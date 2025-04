Николаос Цитиридис изкърти с Rage Against the Machine за победа в "Като две капки вода"

Николаос Цитиридис постигна първа победа в "Като две капки вода", като влезе в образа на Зак де ла Роча от Rage Against the Machine. Неговото изпълнение вдигна на крака всички и заслужено спечели. И в днешния епизод видяхме огромното старание не само на участниците, които влизат в различните образи, отредени им от бутона на късмета, но и на целия екип на предаването, който се справя изумително.

Тази вечер "Като две капки вода" се отличаваше с няколко изключително сериозни теми, паралелно с развлекателния си характер. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро се обърнаха към министъра на културата Мариан Бачев с призив да обърне внимание на нищожните пенсии, които културните ни дейци получават. Повод за това стана информацията, че легендарната българска певица Мими Николова, която беше в залата, получава от държавата 307 лв и 7 стотинки.

Втората изключително сериозна тема бе по повод смъртта на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа в края на месец март.

Как преминаха имитациите

Димитър и Христо като Кристина Димитрова и Орлин Горанов, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първи за тази вечер на сцената излязоха Димитър и Христо, които имаха задача да имитират обичания дует Орлин Горанов и Кристина Димитрова и да изпълнят вечния им хит "Детски спомен". Представянето им не беше лошо, но на моменти Христо нямаше как да наподоби съвсем гласа на Кристина Димитрова, който е супер специфичен.

След тях излезе двукратният засега победител в предаването - Вениамин, който трябваше да "влезе в кожата" на Азис и да изпее на живо една от емблематичните му балади. Макар талантът на Вениамин да е безспорен, образът на Азис е много сложен.

Роксана като Адел, снимка: Като две капки вода/Facebook

Трета бе Роксана в сложния образ на Адел и песента ѝ "Make You Feel My Love". Певицата определено се постара, но нямаше как да направи перфектна имитация, тъй като вокално е много далеч от британската суперзвезда.

Николаос Цитиридис получи мечтана за него задача - да имитира Зак де ла Роча от Rage Against the Machine, и да забие "Killing in the Name". Додо направо разцепи сцената и изработи една от най-силните си имитации в предаването досега. Фънки му стана на крака и дори се разкрещя: "Метъъъъл!".

Михаела Филева трябваше да имитира Мими Николова и песента ѝ от филма "Любимец 13" - "Замълчи, замълчи". Михаела се справи много добре, при това пред очите на самата легендарна изпълнителка, а след края на изпълнението ѝ всички бяха силно развълнувани и със сълзи в очите.

Александра Лашкова в образа на Антонио Бандерас, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последва имитацията на Александра Лашкова, която трябваше да влезе в образа на Антонио Бандерас и песента "Canción del mariachi" от филма "Десперадо". Задачата на актрисата бе доста трудна, но тя даде всичко от себе си, за да предаде страстта на Бандерас.

Иван Христов получи задачата да имитира вокалиста на Radiohead Том Йорк и да изпее "Creep". Продуцентът успя много силно да предаде емоцията на това емблематично парче, макар на моменти да пя фалшиво, но по думите на Хилда Казасян - "това няма абсолютно никакво значение".

Дивна като Кайли Миноуг, снимка: Като две капки вода/Facebook

Предпоследната имитация за вечерта бе на Дивна, която влезе в образа на Кайли Миноуг и изпълни "In Your Eyes". Българското миньонче се справи добре в ролята на австралийското миньонче и не спря да танцува от началото до края на парчето.

Последен на сцената на "Като две капки вода" се качи Звездомир Керемидчиев в образа на гръцкия изпълнител Триандафилос и хита му "Se Perno Gia Na Sou Po". Звезди всъщност направи доста прилична имитация, като се има предвид колко далеч е той жанрово като изпълнител.