Няма да повярвате как е изглеждал Миро в казармата (СНИМКА)

Снимка: MIRO/Instagram

Още: Дуетът на Миро и Мария Илиева "Ако утре няма днес" вече с официален клип (ВИДЕО)

Всъщност изненадата дойде от позитивното му излъчване от публикуваната снимка, тъй като не са много хората, останали с щастливи спомени от годините в казармата. "Оригиналът. A long time ago in a galaxy far, far away...", написа Миро в своя Instagram профил, а под войнишката му снимка коментарите бяха в духа на позитивното.

Още: Миро завършва турнето си с грандиозен концерт в зала "Арена София" през 2024 година