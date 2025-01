Опипване, насилие и унижение: Кейт Бекинсейл с ужасни разкрития за Холивуд (ВИДЕО)

"Следя ситуацията между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, както правят много хора, и трябва да кажа, че не познавам нито един от двамата - никога не съм ги срещала, така че не мога да кажа нищо за тях. Но това, което мога да кажа, е, че когато една жена се оплаче от нещо в тази индустрия, става лошо за нея.", това каза актрисата Кейт Бекинсейл във видео, в което говори за многото проблеми в Холивуд, които са били част и от нейния живот.

"Каквото и да се случи с тази история, трябва да знаете, че тези ситуации продължават", каза Бекинсейл. "Ако се оплачеш от някого, ако дори само го споменеш, прецакан си", добавя актрисата.

Снимка: Getty Images

"Наричали са ме с ужасни имена, защото се оплаках, че колегата ми на снимачната площадка постоянно е пиян. Да, той преминаваше през нещо и аз му съчувствах, но заедно с целия екип чакахме по 6 часа всеки ден, за да си научи той репликите. Това за мен значеше, че просто няма да виждам дъщеря си по време на снимките. От студиото ми "отговориха" като ми дадоха колело, за да се "разсейвам" из студиото, докато чакам.", разказва Бекинсейл.

Тя споделя, че често е получавала ужасно отношения по време на работа и разказа, че е била подлагана на такива стриктни диети, че два пъти е спирал месечният ѝ цикъл. Кейт разкри и, че е била жертва на насилие от актьор, който искрено се наслаждавал от това, че може да я удря в бойна сцена от филм. След като се оплакала, Кейт Бекинсейл била обвинена, че се прави на жертва и е била отритната от гилдията, като не е била викана на кастинги за нови роли.

На 18 години пък актрисата е била опипвана от колега по време на снимки, на когото е имала огромно доверие. "Тогава отидох при моя колежка и ѝ казах какво се е случило, но тя ми каза - "Не, не се е случило". След това отидох при друга, плачейки, и тя ми каза същото - "Нищо не се е случило".

