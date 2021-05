Опра Унфри с шокиращи разкрития: Изнасилване и побои в детството ѝ

По време на интервю с принц Хари тя разкри, че неин роднина я е изнасилил няколко пъти, когато е била само на 9 години. Според Уинфри сексуалните посегателства са продължили до 14-годишна възраст. Водещата разказа за травмите, които е преживяла като дете, в новото си шоу за психично здраве „The Me You Can Not See“, по което започва да работи с Хари. Докато си спомняше този болезнен период, тя проля сълзи, обяснявайки, че по-големият ѝ братовчед я е тормозил и е мълчала за това, защото нямала представа какво означава думата „изнасилване“.„На 9, 10, 11 и 12 години моят 19-годишен братовчед ме изнасили“, призна водещата и обясни, че не е знаела какво е секс по това време. „Не знаех какво е изнасилване. Със сигурност не бях наясно с тази дума. Нямах представа какво е секс, нямах представа как се правят бебета, дори не знаех какво ми се случва. И запазих тази тайна. Това е просто нещо, което приех - едно момиче не е в безопасност в свят, пълен с мъже“, каза Опра на принц Хари Тя стига и по-далеч, признавайки, че е била изнасилена от няколко роднини, включително чичо й, и този травматичен период е продължил до 14-годишна възраст, когато е забременяла и е била изпратена да живее при баща си.„Той ме заведе в магазин за сладолед, докато все още течеше кръв по краката ми, и ми купи сладолед“, споделя сърцераздирателната истина Опра. Израствайки, Опра е била подложена и на други форми на насилие, включително физическо насилие от баба си и пренебрегване от майка си.„Начинът, по който баба ми ме отглеждаше и биеше, когато бях на пет и шест години, е много зловещ. Баба ми беше много строга, както и много чернокожи родители през онази епоха. Идеята да прегърнеш и обичаш детето си или дори само да накараш детето да се чувства обичано, просто не беше част от живота ѝ“, обяснява Опра.