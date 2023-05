Почина звезда от култовия американски сериал "Централна болница"

"От името на семейството на "Централна болница", с разбито сърце ви съобщавам за смъртта на нашата обичана Жаки Земан. Точно както нейния персонаж - легендарната Боби Спенсър, Жаки беше ярка светлина и истински професионалист, който донесе толкова много позитивна енергия с работата си. Жаки много ще ни липсва, но позитивният ѝ дух винаги ще живее сред екипа ни. Изпращаме сърдечна любов на близките ѝ, приятелите, семейството и най-вече на дъщерите ѝ Касиди и Лейси."

On behalf of our @GeneralHospital family, I am heartbroken to announce the passing of our beloved @JackieZeman. Just like her character, the legendary Bobbie Spencer, she was a bright light and true professional that brought so much positive energy with her to work. pic.twitter.com/DxGdjYavab