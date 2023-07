Първа поява на Джейми Фокс: Ето как изглежда актьорът след спешния случай (ВИДЕО)

Според сайта TMZ, които публикуваха видеото с Фокс, той е бил навън и преди няколко дни и е изглеждал добре и в добро настроение. Кадрите с Джейми слагат край на спекулациите, че той е много зле и дори не може да се движи.

В клипа се вижда как актьорът помахва на камерата и се усмихва. И все пак, здравословните му проблеми, заради които бе спешно хоспитализиран, все още остават неясни, тъй като семейството му отказа да дава каквато и да било информация по случая.

Jamie Foxx waves to fans on boat in his first sighting since hospitalization https://t.co/mlN7C6Nppt pic.twitter.com/gu3OVAf1hi