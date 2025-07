Шампион в Големия шлем и финалист на Уимбълдън отпадна на 1/8-финалите на "свещената трева" (ВИДЕО)

Носителят на един трофей в Големия шлем Марин Чилич приключи участието си на тазгодишното издание на Уимбълдън. 36-годишният хърватин отстъпи на световния номер 24 италианец Флавио Коболи с 4-6, 4-6, 7-6(4), 6-7(3) след 3 часа и 27 минути игра. Така шампионът от US Open 2014 и финалист на Уимбълдън от 2017 отпада от надпреварата, докато Коболи ще играе за пръв път в кариерата си на четвъртфинал на тенис турнир от Големия шлем.

Победата на Коболи дойде след много оспорван двубой, а радостта за него и семейството му бе неописуема. След края на турнира италианецът ще дебютира в топ 20 на световния тенис, което е поредно доказателство за доминацията на италианските играчи. Приказката за Коболи обаче продължава, тъй като сега му предстои още по-голяма битка - срещу 7-кратния шампион в Уимбълдън Новак Джокович или срещу Алекс де Минор, който взе втората част срещу сърбина и играят при резултат 1:1 сета на 1/8-финалите.

