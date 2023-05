Разкриха името на детето на Риана - кръстено е на лидер на Wu-Tang Clan

Според изданието наследникът на двамата изпълнители е кръстен на 53-годишния продуцент - RZA (Риза), лидер на Wu-Tang Clan, създаден през 1992-а в Стейтън Айлънд. След раждането си Риана многократно е намеквала за името, като носеше дрехи, изобразяващи Wu-Tang Clan, в който влизат RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa и покойният Ol' Dirty B**tard.

Забележителното е, че в удостоверението за раждане е посочено, че РЗА е получил второто име на баща си - Ателстън. Освен това се посочва, че малкият е роден в медицинския център Cedars-Sinai в Лос Анджелис, пише Dir.

EXCLUSIVE: Rihanna's baby son's name is FINALLY revealed after keeping fans guessing for nearly a year https://t.co/iYnAkEjsTJ pic.twitter.com/6IbkhlG6h2