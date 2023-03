Разследващ журналист: Кърт Кобейн е убит

Иън Халперин е канадски режисьор на документални филми и разследващ журналист. Той е подканил вдовицата на Кърт Кобейн - Кортни Лав, да се подложи на детектор на лъжата, за да се разбере веднъж завинаги дали тя има нещо общо със смъртта на мъжа си.

Според изданието Sun, в което е публикувано интервю с Халперин, полиграфът може да помогне на Кортни Лав да "изчисти името си". Интервюто е дадено по повод излизането на книгата на журналиста "Case Closed: The Cobain Murder" ("Случаят е приключен: Убийството на Кобейн").

Близо 30 години след смъртта на Кобейн, все още има подозрения, че той не се е самоубил. От деня на смъртта му се спекулира, че Кортни Лав е сериозно замесена в трагичния край на съпруга си. "Присъдата трябва да бъде променена от самоубийство на убийство. Твърдението ми разчита на доказателства от съдебна медицина, нови доказателства, които изрових. Не обвинявам никого в убийство, но предизвиквам Кортни най-накрая да се яви на полиграф. Ще платя, за да изчистя името ѝ. Ако тя издържи теста с полиграф, ще наема билборд на Таймс Скуеър и ще напиша на него – "Кортни Лав е невинна", казва разследващият журналист.

През 2005 г. Иън Халперин в съавторство с Макс Уолъс издава книгата "Love And Death: The Murder of Kurt Cobain" ("Любов и смърт: Убийството на Кърт Кобейн"). През 2009 г. излиза книгата на Халперин "Unmasked: The Final Years of Michael Jackson" ("Без маска: Последните години на Майкъл Джексън"), която на 24 юли 2009 г. стана номер 1 бестселър в списъка на New York Times.