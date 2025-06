Тя иска да го целуне, но той се дърпа: Драма за Брад Пит и Инес де Рамон (ВИДЕО)

Брад Пит и Инес де Рамон накараха феновете да настръхнат, след като той избегна опит за целувка от страна на дизайнерката на бижута на световната премиера на на филма "F1" в Ню Йорк в понеделник, 16 юни. Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как Де Рамон се навежда за бърза целувка със своя любим, докато минава по червения килим. Но моментът води до разочарование, тъй като Пит избягва целувката, преди да се обърне, за да говори с друга жена, която се приближава към тях.

Случката накара феновете да се изкажат по повод инцидента в интернет. "Брад Пит избягва целувката на Инес (отново) хахаха, тя си мислеше, че той ще я целуне, а той просто се опитваше да премине от другата страна, просто не мога", написа един от потребителите на социалната мрежа X.

yes 🤦‍♀️ @TMZ they look so stunning that he didn’t even want to kiss her again for the third time he ignores her again like she doesn’t belong with him like a total stranger it’s hilarious 😂 #InesDeRamonisasocialclimber #BradPittisaCoward #BradPittIsAnAbuser https://t.co/icb1txvGeZ pic.twitter.com/Pbkn6JSdjY