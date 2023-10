Редки кадри от разходка на Брус Уилис показват в какво състояние е актьорът (СНИМКИ)

На последните папарашки снимки Брус Уилис е заснет в кола, седнал на седалката до шофьора, на разходка из квартал на Лос Анджелис, придружен от бодигарда си. Видимо Уилис изглежда добре и спокоен, което говори, че семейството му се грижи възможно най-добре за него.

Bruce Willis spotted out with bodyguard after wife's heartbreaking admission https://t.co/B1Dl4Ygq8O pic.twitter.com/KIU7XGP94x