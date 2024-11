Ричард Гиър показа среден пръст в ефира на сутрешно предаване (ВИДЕО)

Актьорът Ричард Гиър шокира водещата Савана Гътри с необичайния си жест в началото на интервюто му за телевизионното предаване "Today" по NBC.

Незнаейки, че вече е в ефир, Гиър смело и категорично показва среден пръст на водещата, а тя се възмущава. "Току-що направи неприличен жест в семейно сутрешно шоу!", казва Гътри, опитвайки се да сдържи смеха си. Тя повдига листовете със сценария си, за да "цензурира" Гиър. А след това се оплаква, че предишния ден Шер е казала нецензурна дума в ефир и явно нещо се случва.

Richard Gere shocked “Today” host Savannah Guthrie when he kicked off their interview by extending his middle finger to her. 😮 https://t.co/CQr550qn2M pic.twitter.com/wNw8jSreLg