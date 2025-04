Семейството на Колин Фарел потъна в скръб

Бащата на холивудския актьор Колин Фарел е починал на 83-годишна възраст след дълго заболяване.

Еймън Фарел e умрял в болница Бомонт в Дъблин на 9 април 2025, заобиколен от семейството си.

В официалното съобщение се казва, че бившият футболист на "Шамрок Роувърс" е "починал мирно, след дълго боледуване, което смело понасяше, под любящите грижи на семейството си и на отличния персонал на отделението "Уитуърт". Любим съпруг на Айлин, любящ баща на Иймън, Катрин, Клодин и Колин и обичан брат на покойните Томи, Морийн и Шон".

Погребалната му литургия ще се състои на 12 април.

Повече за връзката на Колин с баща му

Колин е роден в семейството на Рита и Еймън Фарел в Дъблин, преди родителите му да се разделят и двамата да се оженят повторно.

В миналото, говорейки за това, че е бил отгледан от тях, Колин казва: "Аз бях бебето, така че ми се разминаваше повече. Родителите ми не бяха толкова строги към мен и мисля, че по-големият ми брат го отнасяше най-много, а сестрите ми - малко по-малко. Всички ще ви кажат, че ми беше най-лесно, но не мисля, че това беше, защото бях любимец, а просто заради умората на родителите ми!"

Преди това Колин е разказвал за кариерата на баща си като футболист: "И двамата ми родители първоначално бяха от работническата класа, но ние бяхме от средната до висшата класа. Баща ми играеше футбол до 26-27-годишна възраст, а след това имаше бутка за фиш енд чипс до голф игрището - The Little Chip Inn. Честно казано. Никога не ни позволи да забравим остроумието му. После имаше ресторант. Имаше и магазин за здравословни храни в Дъблин, наречен "Down To Earth".

През 60-те години на миналия век Еймън играе в "Шамрок Роувърс" заедно с брат си Томи.