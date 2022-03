Ще познаете ли каква е тарифата на Зорница след участието ѝ в "Ергенът"

Зорница Господинова е една от последните отпаднали участнички в риалити шоуто „Ергенът”. Макар вече да е извън формата, шумът около нейната особа определено не стихва. По-рано тази седмица ви показахме дебютното ѝ парче , което се казва Your Look at Me и само за няколко дни събра стотици хиляди гледания. Макар вече да е изтрито от социалните мрежи заради множеството подигравки, Зори е измислила ново бизнес начинание. А именно – да дава интервюта.

Светският репортер Борислав Борисов (познат като Боби от Стар Рипортърс) написа в социалната мрежа: Няма да повярвате на ушите си, ето я песента на Зорница от "Ергенът" (ВИДЕО) Зорница Господинова се нарежда сред участничките в “Ергенът”, които зрителите дълго време ще помнят. Тя демонстрира завидно... Прочети повече „Много хора ми писаха да поканя в предаването Зорница от “Ергенът”, която се изявява под музикалния псевдоним “Зори Джи”. Често хората я сравняват с Джорджано и искат да направят дует двамата. Затова реших да я поканя, но се оказа, че тя иска хонорар. През годините съм направил над 1000 интервюта и никога не са ми искали пари. Въпреки това ѝ казах да ми изпрати своята оферта. Речено-сторено.” Какви са хонорарите на хитрата предприемачка ВИЖТЕ ТУК

Още от ШОУБИЗНЕС:

Саня Борисова захвърли дрехите на 39 (СНИМКИ)

Ето какво се случва с Тина и Миро от "Един за друг" (СНИМКИ)

Слави Трифонов и Азис посветиха песен на войната в Украйна (ВИДЕО)

Няма да повярвате на ушите си, ето я песента на Зорница от "Ергенът" (ВИДЕО)

Риана неволно издаде пола на детето си (СНИМКИ)

Джулиана Гани и Илиан се разведоха. Детето остава при...

Наум Шопов е неузнаваем (СНИМКА)

Ивана от "Survivor" споделя за връзката си с Ивайло

Избраха полякиня за "Мис Свят 2022" (ВИДЕО)

Бела Хадид разкри какво е коригирала по себе си (СНИМКИ)