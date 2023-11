Скандал с реч на Робърт де Ниро на връчването на наградите "Готам" (ВИДЕО)

Церемонията излезе извън сценария, когато Робърт де Ниро - съпродуцент на "Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе, излезе на подиума, за да връчи почетна награда на филма. По време на изказването си де Ниро забеляза, че в аутокюто е пропусната една част. След неуспешен опит да превърти текста, той довърши речта си, а след това се върна и чете от телефона си. "Началото на речта ми беше редактирано, изрязано", каза Де Ниро и добави: "Без мое знание!".

Снимка: Getty Images

Де Ниро, известен с пламенната си реторика срещу бившия президент Доналд Тръмп, разшири темата върху това, което нарече "пост-истинско общество" в Америка, и упрекна Холивуд - по-специално Джон Уейн, за злепоставянето на индианците в по-ранните американски филми.

"Бившият президент ни излъга повече от 30 000 пъти по време на четирите си години на поста и продължава да поддържа темпото с настоящата си кампания за отмъщение", каза Де Ниро и добави: "С всичките си лъжи той не може да скрие душата си. Той напада слабите, унищожава даровете на природата и показва неуважението си, например като използва Покахонтас като обида".

Още: Робърт де Ниро призна: Не мога да се грижа за бебето си

Де Ниро упрекна компанията Apple, която е продуцент на "Убийците на цветната луна", за промените в речта му. "Затова ще кажа тези неща - на Apple и ще им благодаря, един вид. Готъм. Бла-бла-блабла... Apple. Но всъщност изобщо не ми се иска да им благодаря за това, което са сторили. Как смеят да го направят!", възмути се де Ниро.

Robert De Niro says that the beginning of his Gotham Awards speech was edited out (criticizing Trump, etc).



“I’m going to thank Apple, Gothams, Apple blah blah blah. But I don’t feel like thanking them at all after what they did. How dare they, actually?” pic.twitter.com/3ysoLv9li4