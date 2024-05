След рап битката и стрелбата: Дрейк продава дома си (СНИМКИ)

Решението му да продаде впечатляващия си дом идва на фона на рап битката му с Кендрик Ламар, която бе последвана от стрелба, ранила единия от охранителите му и опит за влизането с взлом на следващия ден. Въпреки че официално Дрейк не е обяснил защо продава имението в Бевърли Хилс, феновете му и музикалните специалисти се чудят дали това е негово стратегическо решение, или е просто съвпадение в неподходящ момент.

Снимка: Getty Images

