Снуп Дог имал за домашен любимец хлебарката Гуч

Роденият в Лонг Бийч, Калифорния, 51-годишен рап певец, разговаря с канадския интервюиращ Нардуар за обстоятелствата, при които е осиновил хлебарката.

„Гуч живееше с мен“, каза изпълнителят на „Drop It Like It's Hot“, чието истинско име е Калвин Бродус младши.

ОЩЕ: Мъж плати 450 000 долара, за да стане съсед на Снууп Дог във виртуалния свят

По думите му първоначалните му намерения са били да се отърве от хлебарката, но е бил впечатлен от желанието на насекомото да живее.

„Опитахме се да го убием, когато се нанесохме за първи път, но той не искаше да умре, затова го нарекохме Гуч… оставяхме му храна и всичко, от което имаше нужда“, разказа изпълнителят.

Според него той "просто е ставал все по-голям и по-голям" под неговите грижи.

"Останах в този апартамент около шест, седем месеца - Гуч порасна до размера на цяла доларова банкнота", казва рап иконата.

Изпълнителят на „Next Episode“ има дълъг опит в проявяването на състрадание и подпомагане на каузи, свързани с правата на животните. Той започна бизнес с продукти за домашни любимци, наречен „Snoop Doggie Doggs“, който включва маркови играчки, облекла и купички. Работил е и като рекламно лице на компанията за веганско месо на растителна основа „Beyond Meat“.