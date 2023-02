Станаха ясни номинираните за Залата на славата на рокендрола

Списъкът с номинациите включва кънтри, соул, хип-хоп, метъл, поп, рап-рок и гръндж изпълнители и групи. Предлагат се само артисти, които са направили първия си комерсиален запис поне 25 години преди номинацията.

Намиращата се в Кливланд институция обяви 14 имена на индивидуални изпълнители и групи. Сред номинираните са още Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Уорън Зевън, Joy Division.

"Това е забележителен списък с номинирани изпълнители от различни музикални стилове. Тези артисти и групи са създали свое собствено звучене, което е оставило отпечатък върху цели поколения и е повлияло на други музиканти да тръгнат по техните стъпки", казва Джон Сайкс, който е начело на институцията.

Осем от номинираните са предложени за първи път. Това са Шерил Кроу, Миси Елиът, Joy Division, Синди Лопър, Джордж Майкъл, Уили Нелсън, The White Stripes и Уорън Зевън.

A Tribe Called Quest и Кейт Буш бяха номинирани и през изминалата година. Сега те отново са в надпреварата. Нарасналата популярност на Кейт Буш вероятно се дължи на песента й "Running Up That Hill (A Deal with God)", която е част от саундтрака на сериала Stranger Things.

Имената на групите и индивидуалните изпълнители, които ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола, ще бъдат обявени през месец май, пише Асошиейтед прес. Официалната церемония ще се проведе през есента. За номинираните ще гласуват повече от 1000 артисти, историци и професионални музиканти. Феновете могат да гласуват на място или онлайн.

Миналата година процесът по гласуване беше усложнен заради Доли Партън, която благодари за номинацията, но се оттегли, изтъквайки, че "не е заслужила това право".