Почина обичана звезда от телевизионния екран

Джо Маринели, актьор, известен най-вече с работата си в различни сапунени опери, е починал. Той е бил на 68 години. Маринели е починал от рак на стомаха в неделя, 22 юни, в Бърбанк, Калифорния, съобщи съпругата му Жан Маринели пред "The Hollywood Reporter". Неговият агент, Джули Смит, заяви пред CNN, че Маринели е бил диагностициран и е живял с рак на гърлото и стомаха от няколко години.

Маринели беше известен с ролите си в сериалите "Санта Барбара" по NBC, "Пътеводна светлина" по CBS, "General Hospital" по ABC, филма "Отбивки" на Александър Пейн от 2004 г. и в последно време в "The Morning Show" по AppleTV+.

"Наистина го обичах и това, което защитаваше", казва в изявление за "The Hollywood Reporter" колегата му от "Morning Show" Марк Дюплас. "Не прекарахме 10 000 часа заедно, но в много отношения бяхме духовно сродни".

"Великият Джо Маринели играеше в първия ми филм във филмовото училище преди 40 години и отново в "Отбивки", - каза Пейн за покойния актьор. "Освен че беше изключителен артист, той беше и уникално великолепен човек със сърце, голямо колкото океана".

"По-сладък човек или по-скъп приятел от Джо Маринели не бихте могли да намерите", пише в почитта си във Facebook приятелят на Маринели и негов колега от "Санта Барбара" Лий Джей Макклоски. След това той нарича Маринели "страхотен партньор в актьорската игра, учител, философски приятел, страстно вярващ в хората и изключителен разказвач, който със смях и дълбочина разкриваше човешкия дух толкова красиво и по толкова различни начини. Много ме натъжава да се сбогувам с моя стар приятел и неговата вяра в добротата и дори във възможното величие на човешкото приключение", пише Макклоски. "Радвам се, че съм ходил по тази земя с теб, Джо."

Кой е Джо Маринели

Маринели е роден на 21 януари 1957 г. в Мериден, щата Кон, а на 4-годишна възраст се премества в Южна Калифорния. Учи в гимназия "Аркадия" в Лос Анджелис и в гимназия "Рино" в Невада. Висшето си образование получава в университета Лойола Маримаунт и Кралската академия за драматично изкуство (RADA) в Лондон.

След завръщането си в САЩ играе в местни продукции в Лос Анджелис, като същевременно работи като дърводелец. До 1984 г. получава роли в "Cagney & Lacey", "Paper Dolls", "Hill Street Blues" и "L.A. Law". В последния от тях се запознава с изпълнителния продуцент на "Санта Барбара" Джил Фарън Фелпс, която го наема за образа на мафиота Бъни Талиати, който се преоблича. "Научих едно нещо - че панталоните са много по-удобни от найлоните. Научих също, че другите хора ме смятат за много смел", казва Маринели пред "Santa Barbara Online" през 2013 г. "Един ден, докато ме гримираха, женски глас прошепна в ухото ми: "Трябва да се чувстваш много удобно в своята сексуалност". Когато се обърнах, тях ги нямаше. Това обаче остана в мен."

Маринели участва в сериала от 1988 до 1990 г., докато договорът му не е подновен. Въпреки това той споделя пред "Santa Barbara Online", че "дълго време не е спирал да работи" и "следващите 10 години са били абсолютно блаженство". След това се снима в ролята на банковия обирджия Поли Хардман в сериала "Пътеводна светлина" през 1993 г. и в ролята на друг престъпник, Джоузеф Сорел, в "General Hospital" от 1999 до 2001 г.

По време на кариерата си натрупва над 50 филмови и телевизионни заглавия, включително работа по "One Last Ride", "Hunter", "Спешно отделение", "The King of Queens", "NYPD Blue", "Западното крило", "The Practice", "House", "Castle", "Отчаяни съпруги", "Parenthood", "The Offer", "Ray Donovan" и много други, пише "People".

