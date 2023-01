Сър Антъни Хопкинс ще изиграе римски император в сериал

Британската легенда на киното сър Антъни Хопкинс ще се присъедини към актьорския състав на драматичния гладиаторски сериал "Those About to Die", чиито снимки започват през месец март в Рим в студио "Cinecitta". Хопкинс ще влезе в ролята на император Веспасиан.