Тейлър Суифт не се сдържа и си направи селфи с принц Уилям (СНИМКИ+ВИДЕО)

В публикация в X официалният профил на Уилям и Кейт публикува снимка на кралското трио с певицата зад кулисите преди концерта в петък вечер. "Благодаря ти, Тейлър Суифт, за страхотната вечер!" - гласи надписът.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o