За ЧРД: Кейт поздрави принц Уилям с негова снимка с децата им

На кадъра той е заедно с поздравление по повод 42-рия рожден ден на британския престолонаследник.

Принц Уилям е скочил във въздуха заедно с трите си деца - принц Джордж, принц Уилям и принцеса Шарлот. Кадърът е придружен от посланието: "Честит рожден ден, тате, всички ние те обичаме много!", подписано от Катрин.

Подобна снимка бе публикувана заедно с пожелание по случай Деня на бащата по-рано тази седмица. Кадърът е заснет на плажа в Норфък, пише БТА.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs