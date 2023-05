The Weeknd се отказва от сценичното си име

Това е еволюция, която не е случайност, обяснява 33-годишният певец, който е роден в Канада в семейството на етиопци, пред модното списание "W". В интервюто той говори за "катарзис".

"Достигнах до момент, в който се готвя да затворя главата "The Weeknd". Ще продължа да правя музика, може би като Ейбъл, а може би и като The Weeknd. Но искам да убия The Weeknd. И ще го направя… Наистина се опитвам да сваля тази кожа и да се преродя", казва музикантът.

Той планира да използва сценичното си име за последен път за следващия си албум, върху който работи в момента. "Като The Weeknd съм казал всичко, което мога".

Със сценичното си име роденият в Торонто певец започна да се изявява в YouTube и се утвърди като един от най-големите музиканти в периода между 2010 и 2020 г. В разгара на пандемията от COVID-19 през 2020 г., четвъртият му албум - "After Hours", постигна световен успех, а хитът "Blinding lights" се превърна тогава в най-стриймван в платформата Spotify.

Изпълнителят навлиза и във филмовата индустрия. Той и Лили Роуз Деп участват в продукцията "Идолът" на HBO. Премиерата ще бъде в рамките на 76-ия филмов фестивал в Кан, който се открива днес, пише БТА.