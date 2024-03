Тотален триумф на Владимир Зомбори като Васил Найденов в "Като две капки вода"

Победител в тази по-специална вечер стана актьорът Владимир Зомбори, който направи страхотна имитация на големия Васил Найденов и отвя конкуренцията.

Как се получиха имитациите тази вечер

Джулиана Гани като Тони Димитрова, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първа в имитациите на 4 март излезе Джулиана Гани, която трябваше да влезе в ролята на Тони Димитрова и емблематичната ѝ песен "За тебе хората говорят". Джулката, както винаги, се справи симпатично, тъй като дрезгавината в собствения ѝ глас е доста близка до тази на самата певица Димитрова.

След нея актрисата Елена Атанасова смело направи имитация на Светльо Витков и песента "Let me da te love you". Елена се раздаде и се опита максимално да предаде супер специфичното излъчване на Светльо, което не е никак лека работа.

Атанас Пенев като Веселин Маринов, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следващият имитатор в "Като две капки вода" бе Наско от Б.Т.Р., който бе победител в предишния епизод на шоуто. Тази вечер рокаджията трябваше да имитира Веселин Маринов и да изпълни на сцената "Да се събудиш до мен". Тази вечер Наско не успя да избяга от своя глас и на моменти звучеше основно като себе си.

Фолк дивата Мария трябваше да имитира не кого да е, а Звезди от Ахат и една от най-известните рок песни в България - "Черната овца". Пролича си, че Мария е вложила доста усилия и направи една доста силна имитация - може би една от най-добрите за вечерта до момента.

Следващата имитация бе на Иво Аръков, който влезе в образа на Наско от Б.Т.Р. и песента "Моята сила". Изпълнението на актьора не беше лошо, но бе доста далеч от оригинала.

Християна Лоизу като Маргарита Хранова, снимка: Като две капки вода/Facebook

На Християна Лоизу се падна задачата да имитира Маргарита Хранова и песента ѝ "Устрем". След като в предишния епизод Християна съобщи, че очаква своето първо дете, тази вечер тя бе доста по-спокойна и направи една наистина много силна имитация.

Легендарният Панайот Панайотов влезе в образа на Кирил Маричков и изпя вечната песен "Клетва". Досега Панайотов не се справяше особено добре с имитациите, но тази вечер сякаш се справи най-силно.

Владимир Зомбори като Васил Найденов, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последен на сцената се качи водачът в класирането Владимир Зомбори, който трябваше да имитира Васил Найденов и песента му "Почти забравена любов". Зомбори отново извая почти до изящество образа, в който влезе, и тази вечер беше абсолютен победител.