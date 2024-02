Наско от Б.Т.Р. с първа победа в "Като две капки вода" и изключителна имитация на Лучано Павароти

Изненада се получи още при появата на журито, когато се оказа, че Фънки е възпрепятстван да присъства. Рачков избра негов заместник от публикатa, a в средата на шоуто Димитър Ковачев се завърна на мястото си.

Тази вечер победител стана Наско от Б.Т.Р., който направи изключителна имитация на Лучано Павароти.

Как преминаха имитациите

Елена Атанасова като Гери Никол, снимка: Като две капки вода/Facebook

Първа на сцената на "Капките" се качи Елена Атанасова, която трябваше да имитира Гери Никол и 100 Кила в хита има "Напрао ги убивам". Двойният образ си е сложно нещо, но Елена видимо се беше постарала. Тя дори докара специфичното "р" на рапъра, което си е постижение.

Втората имитация за вечерта бе дело на победителя от първия епизод - Владимир Зомбори. Негова задача бе да имитира Адел с песента ѝ "Hello". Владо отново закова образа и направи заявка, че ще бъде категоричен фаворит за спечелването на сезона.

Джулиана Гани като Дженифър Лопес, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следваща на сцената се качи Джулиана Гани в образа на латино дивата Дженифър Лопес. Джулката трябваше да изпее песента "On Тhe Floor" и да танцува. Не може да се каже, че имаше много пеене, но поне в танците Гани вложи видимо старание.

Наско от Б.Т.Р. имаше тежката задача да имитира легендата на оперното пеене Лучано Павароти и една от най-разпознаваемите италиански песни "Caruso". Наско се справи изключително добре и успя да избяга от собствената си бленда, която всички познаваме и обичаме, а след изпълнението му публиката в залата на "Като две капки вода" стана на крака, за да го аплодира.

Задачата на Християна Лоизу също бе доста трудна - тя трябваше да направи двоен образ - на Шакира и Риана за песента "Can't Remember to Forget You". Като колумбийската звезда Християна определено се справи добре, но при Риана малко се изгуби.

Панайот Панайотов в образа на Тина Търнър, снимка: Като две капки вода/Facebook

Следващ на сцената се качи Панайот Панайотов, който трябваше да влезе в образа на Тина Търнър и тоталния ѝ хит "The Best". Изпълнението на Панайотов бе нещо неописуемо. Не видяхме нито глас, нито движение, но пък непукизмът на певеца бе видим, така че всичко е наред. Една фраза на Фънки описва всичко: "Слава богу, изкарахте до края!".

Иво Аръков като много яка Кичка Бодурова, снимка: Като две капки вода/Facebook

Актьорът Иво Аръков имаше нелеката задача да имитира Кичка Бодурова, която миналата година се възмути на имитация на Христо Гърбов. Сега Аръков трябваше да изпее песента "Писах му". Изпълнението на Аръков бе много добро, макар и с добре оформената му физика да имаше леко транс ухание.

Последна на сцената се качи попфолк дивата Мария в образа на Лили Иванова и песента ѝ "Щурче". За Мария тези дни се заговори, че едва ли не се е отказала от участието си в шоуто за имитации. Е, явно все пак се е събрала и е намерила сили да се качи отново на сцената. Този път Мария определено се справи много по-добре от преди една седмица.