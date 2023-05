Владимир Михайлов е царят на имитациите и големият победител в "Като две капки вода"

Тази вечер за победата се бореха Владо, Тома, Дара Екимова и Керана, които през сезона натрупаха най-много точки и формираха челната четворка. Дара остана на четвърта позиция, трети се класира Тома, а на втора позиция остана Керана.

Финалната вечер на "Като две капки вода" започна с последното изпълнение на Христо Гърбов, който се превъплъти в част от групата The Champs и култовото им парче "Tequila". В типичния си шегаджийски стил актьорът бързо донесе доброто настроение и на публиката, и на журито и подготви всички за първия участник, който ще се бори за победата - Тома.

Тома избра да имитира Дейвид Ковърдейл от Whitesnake с хита "Here I Go Again". Имитацията му беше на ниво и се превърна в чудесен завършек на изпълненията му в целия сезон. Тома бързо се превърна във фаворит на зрителите още от началото на този сезон, а финалът на предаването доказа, че талантът му е изключителен.

След него на сцената се качи актьорът и музикант Владимир Михайлов в образа на Васил Найденов и вечната му песен "Болката отляво". Михайлов също се оказа с титаничен талант, който блесна още от първото издание. Владо направи брутални имитации и спечели сърцата на всички с упоритостта и многопластието на таланта си. Двамата с Тома през цялото време се преследваха на върха.

Ралица Паскалева, Димо Алексиев и Христо Петков излязоха за последен път на сцената на "Като две капки вода" като Графа, Михаела Филева и Venzy и хита "А дано, ама надали".

Дойде ред и на Дара Екимова, която също се нареди сред четиримата финалисти. Тя бе избрала "Остани" на Паша Христова, за да заяви за последен път на тази сцена своя талант. Изпълнението ѝ бе силно и чувствено, макар и леко далеч от оригинала.

Яна Маринова и Кали влязоха в образа на изпълнителките от руския дует Тату. Двете показаха, че неуспехите им не са сломили духа им и те напускат предаването в супер настроение.

Последното превъплъщение на Керана бе последно за вечерта и последно за сезона. Тя избра да изпее "Memory" от мюзикъла "Котките" в образа на Никол Шерцингер. Керана пя с цялото си сърце и макар да не направи добра имитация, вдигна зрителите на крака.

