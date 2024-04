Владимир Зомбори като Майкъл Джексън с безкомпромисна победа в "Като две капки вода"

Победител тази вечер стана изключителният Владимир Зомбори, който направи феноменална имитация на Майкъл Джексън и просто не остави никакъв шанс на останалите участници.

Още: Веселин Маринов отправи остра критика към гримьорите на "Като две капки вода"

Какво се случи с имитациите?

Първи в предаването своята имитация показа Наско от Б.Т.Р. Той трябваше да влезе в образ на Мария Шерифович и песента ѝ "Molitva", с която спечели "Евровизия" през 2007 г. Наско, както винаги, сериозно се постара и вложи максимума в тази трудна имитация.

След него на сцената се качи Мария в образа на The Weeknd и хита му "Save Your Tears for Another Day". Попфолк изпълнителката отново срещна осезаеми трудности по време на песента, но като цяло не се справи твърде зле.

Елена Атанасова като Адел, снимка: Като две капки вода/Facebook

Още: Светльо Витков с брутален коментар за "Като две капки вода" и имитацията на Елена Атанасова

Актрисата Елена Атанасова трябваше да имитира легендарната Адел и изключителната ѝ песен "Easy On Me". Атанасова се справи доста добре и направи силна заявка за едно от челните места за вечерта.

Следваща на сцената излезе Джулиана Гани в образа на Дичо и вечния му хит "Ледено момиче". Тази вечер Джулката твърде много преигра и не успя да се справи добре с имитацията.

Последва имитацията на Иво Аръков, който получи трудната задача да влезе в образа на Дуа Липа и да изпее песента "Houdini". Актьорът сериозно се постара и откъм пеене се справи много добре. Визуално обаче нямаше шанс да не предизвика искрен смях.

Християна Лоизу като Уитни Хюстън, снимка: Като две капки вода/Facebook

Шеста на сцената на "Като две капки вода" се появи Християна Лоизу в образа на великата Уитни Хюстън и песента ѝ "One Moment in Time". Изпълнението на Лоизу беше много добро, но на моменти певицата звучеше точно като себе си и твърде много бягаше от тембъра на Уитни Хюстън.

Още: Веселин Маринов съсипа Димитър Рачков: Сравни го с Алф

Задачата на Владимир Зомбори за тази вечер не бе никак лесна. Бутонът на късмета миналата седмица му отреди образа на Майкъл Джексън и "What About Us". За поредна вечер Зомбори направи изключителна имитация и показа, че е страшно добър актьор.

Последно тази вечер бе изпълнението на Панайот Панайотов като Василис Карас и песента "Den Milame Idia Glossa". Панайотов всъщност направи доста силна имитация и успя да докара и тембъра, и настроението от песните на покойната гръцка суперзвезда.