Военен пилот на 22 години стана Мис Америка (СНИМКИ)

Снимка: Miss America/Instagram

"Можеш да постигнеш всичко. Небето не е граница и единственият човек, който те спира, си самият ти.", казва самата Марш за Instagram профила на конкурса Мис Америка. След това добавя, че ако тя, която идва от малък град и не е част от модния свят, може да стане Мис Америка, значи вероятно всеки може, пише "People".

Снимка: MADI MARSH/Instagram

Марш е младши лейтенант във военновъздушните сили на САЩ и с победата си влезе в историята на конкурса като първата Мис Америка, която е активен военен. Коронясването на Мадисън Марш като беше отбелязано и от американските ВВС в техните социални мрежи.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW