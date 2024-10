Вървят ли двама: Леонардо ди Каприо и Витория Черети с романтична разходка из Ню Йорк (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо и приятелката му Витория Черети бяха засечени от папараците по улиците на Ню Йорк. 49-годишният холивудски актьор и моделът, който през лятото навърши 26 години, се разхождаха из града, хванати за ръце.

Участничката в наскорошното шоу на Victoria's Secret избра обичайна визия за външния си вид: черен панталон с широки крачоли, бял топ, суичър и кецове. Витория допълни тоалета си със слънчеви очила и малка чанта. Звездата от "Титаник" бе с бежов панталон и тениска, както и с любимите си аксесоари - шапка и маска. Отзад висеше яке, вързано на кръста му.

Leonardo DiCaprio & Vittoria Ceretti were spotted holding hands while out and about in NYC yesterday (Wed, October 23rd)



Go here, for more: https://t.co/gcNkMvvH2e#LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/xs9Yhvwqqm