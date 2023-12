За Коледа: Марая Кери нахлу в Белия Дом, а Джо Байдън я изненада с нещо неочаквано (ВИДЕО)

Във видеото легендарната певица влиза в Белия дом, Байдън я посреща и ѝ казва, че ѝ е фен, а след това пуска от телефона си култовата ѝ (а на мнозина адски омръзнала) песен "All I Want for Christmas Is You". Двамата с Марая тръгват из сградата, а тя дори дооправя огромната елха, за да стане перфектна.

Харесват ли хората това видео?

Реакциите към клипа са смесени, като някои от коментиращите пожелават светли празници и мир на земята, но други са гневни заради демонстриране на богатство и щастие, докато много хора в САЩ едва оцеляват и живеят на улицата.

