Заради Тръмп и имигрантите: Селена Гомес се разплака и се извини, ще я депортират ли? (ВИДЕО)

Селена Гомес публикува видеоклип, в който реагира на имиграционните акции, започнати от администрацията на Доналд Тръмп, в резултат на които бяха арестувани над 1000 души в цялата страна, а 4000 бяха депортирани в Мексико. Гомес написа "Съжалявам" до емотиконка на мексиканското знаме в текст в долния ъгъл на видеото си. По-късно видеото беше изтрито. В друг пост, споделен в Instagram след публикуването на първото видео, Гомес написа: "очевидно не е нормално да показваш съпричастност към хората". Този пост също беше премахнат.

В първото видео през сълзи Гомес казва: "Всички мои хора са атакувани, дори и деца. Не разбирам. Много съжалявам. Иска ми се да можех да направя нещо, не мога. Не знам какво да направя. Ще опитам всичко. Обещавам."

След появата на видеото Сам Паркър - кандидат-сенатор от републиканската партия през 2018 г. написа в Twitter: "Селена Гомес избра нелегалните имигранти вместо Америка, защото е трето поколение на мексикански нелегални имигранти, получили гражданство през 1987 г. Може би трябва да депортираме и нея?".

Selena Gomez picked illegals over America b/c she's the 3rd gen descendent of Mexican illegals who received citizenship in the '87 Amnesty. She has an entitlement attitude toward America, like her illegal g'parents. Maybe Selena should be deported, too?pic.twitter.com/yTXlwtckwH pic.twitter.com/2UR6FY8d5i