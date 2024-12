Честито! Селена Гомес се сгоди (СНИМКИ)

Селена Гомес и нейният приятел Бени Бланко са се сгодили. Певицата сподели щастливата новина в своя Instagram профил чрез поредица от кадри, на които се вижда, разбира се, задължителният годежен пръстен, романтичната атмосфера, сред която Бланко е предложил брак, и снимки на щастливата двойка. Към снимките Гомес написа: "завинаги започва сега", а под публикацията "заваляха" поздравителни коментари.

Връзката на Селена Гомес и Бени Бланко

Гомес и Бланко се познават от много години и дори през 2019 г. работят заедно по песента "I Can't Get Enough" с Tainy и J Balvin. Официално като двойка обаче двамата се събират през 2023 г. През януари 2024 г. те се появиха и на първото си официално публично събитие - наградите "Еми".

Връзката на Гомес и Бени Бланко първоначално не бе добре приета от феновете на певицата. Някои от тях коментираха, че изобщо не харесват избраника ѝ и дори го нарекоха грозен и отблъскващ. Други пък казаха, че все пак изборът е на Селена Гомес, а не на последователите ѝ и е по-важно тя да е щастлива.

И все пак, негативните изказвания по адрес на двойката не спряха, особено след като Селена публикува в социалните си профили различни клипчета, в които танцува и се смее. Тя бе обвинена, че отново е започнала да води разпуснат начин на живот, който може да бъде опасен за нея, тъй като е с трансплантиран бъбрек.