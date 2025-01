Заснеха Анна Курникова в инвалидна количка (СНИМКА+ВИДЕО)

Бившата звезда на тениса Анна Курникова бе заснета на публично място в Маями за първи път от 2 години. 43-годишната Курникова, която има три деца с певеца Енрике Иглесиас, бе забелязана да се придвижва в инвалидна количка с помощта на друга жена, която я бута. Видно е, че единият крак на бившата тенисистка е в шина, което говори, че най-вероятно тя е претърпяла някаква контузиq, но не е ясно точно каква.

