14 ноември 2025, 14:12 часа 776 прочитания 0 коментара
Атанас Зафиров: Борбата с детското насилие и престъпност изисква обща работа на всички институции

"Това, че зачестиха случаите на насилие от деца върху деца скандализира обществото. Имахме случай и върху посегателство върху човешки живот. Ежедневно сме свидетели на клипове, в които деца бият деца. Увеличаването на агресията не е само национален проблем. Тази тендеция се наблюдава и в ред европейски държави." Това каза вицепремиерът и председател на НС на БСП и коалциия “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров, който отговаря и за работата на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ЦКБПМН в Министерския съвет по време на парламентарен контрол в Народното събрание. 

Зафиров се позова и на Залцбургският форум с участието на заместник-министър Попов, където са направени същите констатации.

"Агресията е навсякъде - в парка, моловете, видеоигрите, филмите, а децата са отражение на нашето общество. Те копират възрастните и искат да демонстрират превъзходството си в силата над другия. За част от днешните младежи като че ли е модерно да си хулиган, да не спазваш норми и да не зачиташ авторитети", описа тенденциите вицепремиерът. Според него затова е изключително важно е какъв пример дават и политиците в залата на парламентаи какъв тон и език се спазват там. Неограниченото ползване на социалните мрежи от нашите деца също оказва изключително негативно влияние върху тях, бе категоричен вицепремиерът. Още: Повече психолози в училищата, за да се спре агресията: Просветният министър с нова идея

"За справяне с тази нарастваща агресия е необходима ефективна политика за превенция срещу асоциалното поведение. Тази превенция е сред приоритите в работата на ЦКБПМН и на местните комисии. ЦКБПМН е изпратила указание към всички местни комисии за разработване и реализиране на общински програми и планове за действие по превенция срещу насилието", посочи Атанас Зафиров.

Той информира, че от началото на годината са организирани 2 национални и 9 областни срещи с председатели и секретари на местните комисии, работници, обществени възпитатели свързани с прилагане на иновотивни превантивни методи за противодействие на асоциалното и рисково поведение. Обсъждани са начини за индивидуална и групова превенция. А за лектори на тези срещи са канят водещи специалисти, университетски преподаватели и хора от практиката.

"Само през 2024 година местните комисии за провели общо 784 общински програми, които обхващат 5237 родители и 116 871 деца. В тези програми децата се ангажират със спорт, изкуство, музика, организират се детски спортни лагери за деца от най-слабите семейства. Много успешна практика на местните комисии е привличането на доброволци за работа с деца, както и програмата "Връстници обучават връстници", посочи вицепремиерът.

Работи се в тясна координация със социалните работници от Отдела за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане.  Още: Пак побой между малолетни: Момичета се скубаха и ритаха на детска площадка

"За деветте месеца от 2025, в които аз съм председател, работим по стратегически документи за децата в риск. ЦКБПМН работи по Националната програма за превенция на насилието с хоризонт 2026. Предстои да бъде отчетен резултатът от тази програма. ЦКБПМН е партньор и на Държавната агенция за закрила на детето в нейната кампания "Бъди смел, бъди добър"която върви изключително успешно и среща радушен прием в българските училища", каза още Атанас Зафиров.

Той информира, че ЦКБПМН търси подкрепа и от образователните институции и социалните служби, провежда съвместни дейности с НПО, доброволчески организации, БЧК и регионалните РЗИ и работи в тясна връзка и с МВР в борбата срещу киберпрестъпността и фалшивите сигнали на телефон 112. Още: Отново насилие между деца: Ученички се биха във Варна, включи се и майка

"По проблема с локалите проведохме и среща с МВР за превантивни мерки, за спазване на вечерните часове и увеличаване на проверките в нощните заведения. Този проблем е междуинституционален, Централната комисия е трудно да превъзпита децата, ако те не са обхванати от цялата система. А и трудно ще мотивираме хора да работят с толкова ниски възнаграждения", очерта картината вицепремиерът Атанас Зафиров.

Ивайло Анев
