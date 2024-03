Близо 200 студенти взеха участие в ,,Рекламна академия“ 2024

С награждаване на осем студентски отбора завърши 11-ото издание на „Рекламна академия“ 2024, тристранен проект на Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), който насърчава сътрудничеството между бизнеса и висшето образование.

В оспорваната надпревара участие взеха 200 студенти, които премериха сили в шест различни сектора. Задачата им беше за по-малко от 72 часа да разработят комуникационна кампания за пускане на пазара на нов продукт или услуга в съществуваща категория по предварително зададен казус. Всеки от отборите работи с ментори от страна на компания-рекламодател и комуникационни агенции.

„Участието в „Рекламна академия“ предоставя не само знания и опит, но и възможност за старт на кариера със солидно портфолио и ценни контакти в индустрията“, коментира доц. д-р Кристиян Постаджиян, заместник-ректор по учебната дейност в НБУ.

Росен Мисов, изпълнителен директор на БАР и с над 25-годишен опит в комуникациите, корпоративния маркетинг и връзките с медии подчерта, че с всяко ново издание „Рекламна академия“ върви напред: „Постоянно се учим и развиваме въз основа на подадената обратна връзка, която е богата на мнения и предложения. Развихме регламента за оценяване, променихме състава на съдийската група, усъвършенствахме процеса на формулиране на казус, подобрихме селекцията на лекторите и съдържанието на срещата студенти – бизнес.“

„Когато професионалният опит и младежката творческа дързост се срещнат и обединят, резултатът винаги впечатлява и вдъхновява“, сподели Чавдар Кенаров, основател и творчески директор на агенция Noble Graphics, председател на БАКА и член на борда на Art Directors Club of Europe,. „Именно това си поставяме като цел при всяко издание на „Рекламна академия“. Тази година за пореден път станахме свидетели на смели и креативни проекти.“

Ето повече за победителите в „Рекламна академия“ 2024:

Големият победител в тазгодишната Рекламна академия е Отбор 20, сектор Храни със своя бранд 'Наготово'. Ментори на екипа бяха Димитър Стаматов (Маркетинг мениджър, БЕЛЛА) от страна на БАР, Джоана Михайлова, (Account Manager, Interpartners) и Лора Радкова (Творчески директор, New Moment New Ideas) от страна на БАКА.

Почетното 2-ро място си поделиха два изключително добри екипа:

Отбор 7, сектор Лекарства без рецепта, с ментори от страна на БАР - Ралица Милчева (Sr Mgr Product Manager, TEVA) и Венцеслав Хиков (Chief Strategy Officer, Graffiti BBDO) и Петър Евтимов (Creative Lead, Human) от страна на БАКА.

Отбор 15, сектор Ритейл, с ментори от страна на БАР - Женя Вълкова (Мениджър отдел CRM Маркетинг, REWE Group) и от страна на БАКА - Георги Чурусинов, (Изпълнителен директор, Brandmark) и Николай Стойнов (Creative Director, together&).

Третото място в Рекламна академия спечели отбор 12, сектор Ритейл, с ментори от страна на БАР - Йоана Цонева (Маркетинг мениджър, IKEA), и от страна на БАКА - Катерина Разпопова (Group Account Director, guts&brainsDDB) и Николай „Неке“ Малинов (Арт директор, Nitram).

Сред проектите на студентите се отличиха и още няколко кампании, които журито присъди специални награди:

Специална награда ‘Най-добра презентация’ на отбор 16, сектор Телекомуникации, с ментори от страна на БАР - Гергана Илиева (Marcom, Vivacom) и от страна на БАКА - Олга Стойчева (Криейтив директор, The Smarts) и Самуил Петков (New Business Director, Noble Graphics).

Специална награда ‘Бранд идентичност’ на отбор 18, сектор Храни, с ментори от страна на БАР - Соня Щърбева (Brand and Trade Marketing Manager Greater Europe, Линдт), и от страна на БАКА - Наталия Николова (Head of Art, guts&brainsDDB) и Пресиян Кирилов (Client Service Director, together&).

Специална награда ‘Най-добра опаковка’ на отбор 19, сектор Храни, с ментори на отбора от страна на БАР - Димитър Стаматов (Маркетинг мениджър, БЕЛЛА) и от страна на БАКА - Джоана Михайлова (Account Manager, Interpartners) и Лора Радкова(Творчески директор, New Moment New Ideas).

Специалната награда „Добрият пример – С грижа за бъдещето“ на bTV Media Group и bTV Radio Group, медийни партньори на Рекламна академия 2024, беше връчена за кампания със социална насоченост, насърчаваща добри практики в обществото, на отбор 2, сектор Безалкохолни напитки, с ментори от страна на БАР - Владимир Попов Senior Brand Manager, Coca-Cola Bulgaria) и от страна на БАКА - Максим Стоименов (Творчески директор, B+RED) и Натали Васкенова (Strategic Planner, Noble Graphics).

Наградата беше връчена от Александра Гълъбова, Mаркетинг мениджър и PR на bTV Radio Group и Лора Фачева, Ръководител Специални проекти на bTV Media Group.

Най-добрите проекти в Рекламна академия 2024 бяха оценени и отличени от жури, съставено от представители на БАР: Екатерина Димитрова (Head of branding and communication, METRO Bulgaria), Петя Балаука (Старши бранд мениджър, Coca-Cola Bulgaria), Свилен Стрезов (Маркетинг директор, TEVA), Христина Вучева (Маркетинг директор, DEVIN) и представители на БАКА: Александър Братиморов (Творчески директор и Партньор, Human), Желез Атанасов (Директор Стратегическо планиране, Noble Graphics), Йоана Панчева (Главен Оперативен Директор, Tribal Worldwide Sofia, guts&brainsDDB), Плутархос Маридакис (Основател, Standpoint Media).