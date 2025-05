"Мирът" между Индия и Пакистан 4 часа по-късно: Взрив след взрив (ВИДЕО)

След като и Индия, и Пакистан, и САЩ в лицето на американския президент Доналд Тръмп и американския държавен секретар Марко Рубио обявиха, че в сила между двете азиатски държави влиза пълно прекратяване на огъня, такова нещо не се забелязва в спорната зона Кашмир и в индийския щат Джаму.

Още: Индия и Пакистан спират военните действия: Потвърждение и от Тръмп (ВИДЕО)

"Няма спиране на огъня. Противовъздушната отбрана (ПВО) в Шринагар започна да действа", заяви премиерът на щата Джаму Омар Абдула в профила си в социалната мрежа "Х". Шринагар е административната столица на Джаму.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

От индийска страна твърдят, че Пакистан е нарушил примирието и изстрелва дронове. От пакистанска страна обаче също има твърдения за изстреляни дронове от Индия. Дали става въпрос за локални действия, предстои да се разбере - Още: Ядреният арсенал в готовност: Пакистан със старт на мащабна военна операция срещу Индия (ВИДЕО)

🚨Air raid sirens are sounding in India’s Jammu and Rajouri, despite the formal ceasefire



In the video, Pakistanis swarm a downed Indian drone and start smacking it with sandals like it’s a cockroach. pic.twitter.com/jAoR3Yk1sm