След като уж Русия не искаше 30 дни примирие, Песков се гърчи, върти и суче: Ще мислим (ВИДЕО)

"Путин обяви тридневно примирие. Чухте ли реакция от Киев? Не, ние също не сме. Чухте ли критики към Киев, защото не може да отговори или не иска да отговори? Не. Ако Киев иска примирие, защо не примирие поне за 3 дни“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред CNN.

И веднага уточни, че Кремъл трябвало да си помисли за 30-дневно примирие от 12 май, имало "нови развития". "Европа се конфронтира с нас много открито, чувстваме го, знаем го, но сме свикнали – ако погледнете модерната история, Русия е доста устойчива на натиск", каза още Песков.

