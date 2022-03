Диетолози посочиха продуктите срещу високо кръвно

Американски диетолози назоваха продукти, които могат да помогнат в борбата с високото кръвно налягане, предаде Eat This, Not That! (ETNT- "Яж това, а не това!") .

Диетоложката Триста Бест казва, че спанакът, къдравото зеле и бобът са особено добри за хора с високо кръвно налягане. Съдържащият се в тях магнезият увеличава производството на азотен оксид в организма, който отпуска кръвоносните съдове и нормализира притока на кръв. 10 неща, които да трябва да знаем, ако имаме високо кръвно налягане Известно е, че повишеното кръвно налягане, е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност в света. Хипертонията е синоним на в... Прочети повече Според Джанет Коулман друга храна, която е добра за понижаване на кръвното налягане, е мазната риба. Благодарение на омега-3 мастните киселини, риби като сьомга или скумрия подобрява сърдечната функция. Проучване в Journal of Nutrition установи, че яденето на сьомга три пъти седмично може да понижи кръвното налягане. Коулман също препоръчва да се консумира прясно и кисело мляко. „Млеката са богати на протеини и калций, които са от съществено значение за здравето на костите. Но те съдържат и калий, който помага за понижаване на кръвното налягане”, каза лекарят. Според диетоложката Рейчъл Файн, авокадото е много полезно и за нормализиране на кръвното налягане поради голямото количество калий. „Калият действа като магнезий: отпуска кръвоносните съдове и осигурява по-свободен кръвен поток“, твърди тя и добави, че бананите също са богати на калий и могат да бъдат полезни в борбата с високото кръвно налягане. Освен това експертите цитират проучване в списанието Experimental and Therapeutic Medicine, което предполага, че чесънът също може да намали кръвното налягане. Този хранителен продукт предизвиква незабавно сваляне на кръвното налягане Диетолозите посочиха елементарен хранителен продукт, който ви позволява почти незабавно да стабилизирате нивото на кръвното налягане. Т... Прочети повече

