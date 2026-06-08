Хиляди съкратени в цялата страна: В кои сектори и къде протича масово? (ГРАФИКА)

31 уведомления за масови съкращения са подадени от началото на годината в бюрата по труда. Уволненията засягат 3109 души в 15 области на страната. Това показва справка на Агенцията по заетостта, предоставена на NOVA NEWS. Най-голям дял от уведомленията са подадени от предприятия, работещи за автомобилната индустрия, текстилната и обувната промишленост, електрониката, производството на акумулатори, както и месопреработването и птицевъдството.

Втората значима група са компаниите от IT сектора и аутсорсинг услугите, които продължават да се преструктурират. Уволнения има и в енергетиката, както и в няколко предприятия от логистиката и търговията.

"За хората, които ги съкращават, е стряскащо, страшно и неприятно. Но ако погледнем колко хора се търсят на пазара на труда, мисля, че цифрата е съвсем нормална на фона на случващото се в икономиката по целия свят", коментира Елица Панева, HR експерт.

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Къде са съкращенията?

Бургас, Враца и София-град водят с най-голям брой лица за освобождаване. Най-малко са в Кърджали, Търговище и Монтана.

Според Панева това следва своя логичен ход. "В Бургас и Монтана има предприятия, които са свързани с автомобилната индустрия. Там в цяла Европа има проблеми и всъщност това са предприятия, които или се преструктурират, или се изнасят от България, тъй като ние вече не сме толкова евтини като работна ръка", каза Панева.

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Тя обясни, че в София-град излиза на трето място, защото върви съкращаване на оператори в кол центровете. "Това, което може да се автоматизира и да бъде свършено от изкуствения интелект, води до съкращаване на тези хора. Като цяло изпълнителските, техническите, скучните и еднотипните задачи ще бъдат автоматизирани по един или друг начин и човешкият фактор вече няма да изпълнява тази работа", каза Панева.

Тя призова хората да инвестират в себе си и в обучения, за да са конкурентни на пазара на труда.