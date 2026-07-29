Парламентът прие извънредните поправки за особения управител на "Лукойл"

Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които държавата запазва възможността да назначава особен търговски управител и в дружествата на "Лукойл", занимаващи се с търговия на нефтопродукти.

Законопроектът, внесен от депутати от "Прогресивна България", беше одобрен на първо четене със 139 гласа "за", 11 "против" и 47 "въздържал се", а веднага след това парламентът реши по изключение да премине и към второто му четене. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по икономика Стефан Белчев и беше подкрепено със 140 гласа "за", 30 "против" и 20 "въздържал се".

Промените са пряко свързани с решението на Конституционния съд от 21 юли, с което бяха отменени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в част от дружествата от групата на "Лукойл". Още: КС отмени текстове в закона, позволяващи продажба на "Лукойл" без съгласието на собствениците

С приетите изменения се разширява обхватът на закона, така че особен управител да може да бъде назначаван и в предприятия, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти, когато те са част от стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

Според управляващите така ще бъде запазен държавният контрол върху "Лукойл Авиейшън България", която извършва доставки на авиационно гориво, и "Лукойл България Бункер", която доставя корабни горива.

В мотивите към законопроекта се посочва, че ако промените не бъдат приети, след влизането в сила на решението на Конституционния съд двете дружества могат да преминат под управлението на крайния си собственик - "Лукойл Интернешънъл", дъщерно дружество на руската "Лукойл". Заради санкциите на САЩ и Великобритания това би създало риск дейността им да бъде блокирана заради невъзможност за разплащания. Още: Правителството обяви две дружества на "Лукойл" за обекти от критичната инфраструктура

Вносителите аргументират необходимостта от промените и с ключовата роля на двете компании на българския пазар. По техни данни "Лукойл Авиейшън България" обслужва около 85,7% от доставките на авиационно гориво на летище София и около 90% на летище Бургас. "Лукойл България Бункер" пък е основен доставчик на корабно гориво в пристанищата Бургас, Варна и по река Дунав.

Предложенията на "Демократична България"

Паралелно с това парламентът отхвърли законопроекта на "Демократична България" по същата тема. Той предвиждаше решенията за назначаване на особен управител да подлежат на съдебен контрол, основанията за назначаването му да бъдат периодично преразглеждани, а функциите му да могат да се изпълняват от до трима души вместо от един. Предложенията получиха 22 гласа "за", 26 "против" и 152 "въздържал се" и не бяха приети. Още: "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

По време на заседанието възражения срещу ускореното приемане на закона отправи "Възраждане". Цончо Ганев предупреди председателя на парламента Михаела Доцова да не допуска второто четене в същия ден, като заяви, че така ще бъде ограничена възможността между двете четения да бъдат внесени предложения за промени.

От управляващото мнозинство обаче защитиха спешното приемане на закона с аргумента, че решението на Конституционния съд предстои да бъде обнародвано в "Държавен вестник" и забавяне би поставило под риск дейността на двете дружества от групата на "Лукойл", които могат да попаднат под санкционен режим.