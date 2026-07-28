Като последен собственик на "Москвич" в квартала: Мирчев за МиГ-29 и унижението да ги отмъкнем от Киев

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев разкритикува управлението на Румен Радев във "Фейсбук" за пореден път - този път, че иска да отмъкне полски самолети МиГ-29 под носа на нападната Украйна и определи това като унизително. Въпреки че минисърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че страната ни търси само резервни части, Мирчев отбеляза, че вчера полският министър на отбраната е бил категоричен, че "българите искат да купят самолетите".

В тази връзка Мирчев настоява правителството незабавно да публикува изпратените до Полша и Унгария писма, да каже какво точно е поискало, колко самолета или части възнамерява да придобие, каква е прогнозната обща цена и защо вместо ускорен преход към западна техника продължава да налива пари в съветската авиационна екосистема.

"МиГ-29 има достойно място в историята на българската военна авиация. Но историята трябва да бъде уважавана, а не ремонтирана безкрайно", подчертава Мирчев. ОЩЕ: Не му е приоритет небето над Украйна: Димитър Стоянов каза какво е искал от Полша за МиГ- 29

Снимка: БГНЕС

България като последния собственик на "Москвич" в квартала

Опозиционният лидер твърди, че правителството действително проучва купуването на последните 14 полски МиГ-29 - самолети, които Полша извежда от въоръжение заради изчерпващия се ресурс и липсата на перспектива за модернизация.

"Полша върви към стелт изтребители F-35. Румъния купи 32 употребявани F-16 от Норвегия. Българското правителство обаче обикаля остатъците от Варшавския договор и търси още МиГ-ове, предизвиквайки иронични реакции у партньорите и превръщайки ни в прошляците на НАТО", възмущава се Мирчев.

Според него управленската логика зад подобно решение е като на човек, останал последният собственик на "Москвич" в квартала.

"Вместо да смени автомобила и да се научи да кара съвременен модел, той тръгва по автоморгите в Полша и Унгария, за да изкупи последните москвичи, да ги разглоби и с частите им да закрепи своя още няколко години. Само че тук не говорим за личен автомобил и лични пари. Говорим за националната сигурност и за парите на българските данъкоплатци", посочва още Мирчев в своя пост в социалната мрежа.

Той отчита, че само за експлоатацията на българските МиГ-29 през 2026 г. са предвидени над € 44 000 000, а към тях сега може да се добавят неизвестна цена за полските самолети, транспорт, техническа оценка, резервни части, ремонти и сертифициране.

Припомняме, че не кой да е, а генерал-майор Николай Русев, командир на българските ВВС, заяви на Гергьовден, че нашите МиГ-ове имат срок на експлоатация до 2029-2030 година - ОЩЕ: "МиГ-29 ни вади от ситуацията": F-16 на парада за Гергьовден и колко още трябват на българските ВВС

Унижението да ги отмъкнем под носа на Украйна

Мирчев изтъква, че има и още по-абсурдна страна, а именно, че Украйна има технически капацитет и опит в ремонта на МиГ-29.

"През 2022 г. дори беше обсъждано Луцкия завод "Мотор" да извърши основната част от ремонта на шест български двигателя. Предстои унижението: да се опитаме да вземем полските МиГ-ове под носа на нападнатата Украйна, а след това да помолим украинците да ни помогнат да с ремонта на нашите. А може би точно това трябва да направим - да поискаме Украйна да модернизира наличните ни МиГ-29", възмущава се Мирчев. ОЩЕ: България е поискала от Полша съветските изтребители МиГ-29, предназначени за Украйна? (ВИДЕО)